بالفيديو .. القرضاوي يزج بإسم أبو تريكة في خطبة الجمعة بقطر

زج يوسف القرضاوي أمين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومفتي قطر السابق بمحمد أبو تريكة في خطبة الجمعة.

وقال القرضاوي "مصر انهزمت من غانا بستة أهداف مقابل هدف، وهذا الهدف الواحد جاء به شاب مؤمن مستقيم هو أبو تريكة."

وهاجم القرضاوي الإدارة المصرية الحالية متهما إياها بـ"فقدان العقل وارتكاب الحماقات."

ويشتهر القرضاوي بدعمه لتنظيم الأخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، حيث كان مساندا أكبر لهم خلال توليهم الحكم.

يُذكر أن منتخب مصر خسر من غانا 6-1 في كوماسي خلال ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، على أن يخوض الفراعنة مواجهة الأياب في القاهرة يوم 19 نوفمبر المقبل.

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