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وزير الأوقاف: من يعمل لنهضة مصر هو ساعٍ في سبيل الله

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وزير الأوقاف: من يعمل لنهضة مصر هو ساعٍ في سبيل الله وزير الأوقاف: من يعمل لنهضة مصر هو ساعٍ في سبيل الله
"جمعة" يطالب رجال الأعمال بتوجيه استثماراتهم إلى الداخل لدعم الاقتصاد الوطني المصري

كتب : وائل فايز منذ 3 دقائق

طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رجال الأعمال بتوجيه استثماراتهم إلى بدلا من الخارج؛ لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، داعيا إلى دعم السياحة الداخلية والسفر على خطوط شركات الطيران المصرية، ودعم وشراء المنتج المحلي، مؤكدا أن من يسعَ إلى نهضة بلاده وتقدمها فهو ساعٍ في سبيل الله.

وأضاف الوزير خلال خطبة الجمعة التي ألقاها بالجامع الأزهر اليوم، أن "الإسلام يدعو إلى العمل والتراحم والتكافل لتكون أمتنا رائدة، فمصر هي قلب العروبة النابض ودرع الإسلام وسيفه، والوفاء للوطن جزء من الوفاء للعقيدة والدين، والنهوض بالبلاد من كبوتها واجب شرعي ووطني".

وأكد جمعة في خطبته أن "كل يوم يمر على أي أمة هو جزء من تاريخها، لها أو عليها، فإما أن يأخذ بها إلى الأمام خطوة، أو إلى الخلف خطوات"، مشيرا إلى أن "الأمم الراقية تدرك أن أهم قيمة تملكها هي الوقت، وأن تأخر ساعة أو لحظة في اتخاذ قرار أو موقف قد يغير تاريخ أمة، كما أن ما يمضي من الأوقات لا يمكن تدراكه بالدنيا وما فيها، بل قد يصعب أو يشق معالجة ما ينجم عن آثار التراخي والتهاون وعدم الإحساس بقيمة الوقت".

وأوضح وزير الأوقاف أن "القيمة الحقيقية للوقت مهما تحدثنا عنها لا تدركها حق الإدراك، خاصة في مجال التطبيق لا التنظير، إلا الأمم الراقية التي تكون في مقدمة وقيادة ركب التقدم والازدهار، فهي التي لا تقيس أزمنتها بالسنين أو الأشهر أو الأيام أو الساعات أو الدقائق فحسب، بل بالثوان وما يتجزأ منها أو يتفرع عنها، لأنها تدرك أن الجزء الواحد من مئات الأجزاء من الثانية له قيمته وتقديره وأهميته، ومن هنا نهضت هذه الأمم وتقدمت عبر التاريخ".

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