بالصور| فارس كرم يشعل مسرح "ستار أكاديمي" قبل نصف النهائي

كتب : محمد عبد الجليل منذ 5 دقائق

مع اقتراب الموسم الحالي من برنامج "ستار أكاديمي" من المرحلة نصف النهائية، تبدو المنافسة محتدمة بين الثلاثي زينب وماريا وليليا.

وينتظر الجمهور إطلالات الطلاب في اللوحات الاستعراضية من أسبوع لآخر، حيث قدم اللبناني جان لوحة من العصر الروماني وأغنية "أنحتلك تمثال"، ثم السعودي عبد الله وأغنية "حلوا عن سمايا" ضمن لوحة لأحد رموز الرسوم المتحركة الشهيرة "The Pink Panther"، فيما أدت نور وميساء النسخة الجديدة من "روميو وجولييت"، وأغنية "جوا الروح".

وأشعل مسرح "ستار أكاديمي" حضور الفنان فارس كرم، الذي افتتح السهرة بأغنية "يللي بيكذب على مرتو" مع الأردني مصعب، ثم غنى مع اللبناني زكي "دادي"، كما أطل منفردا بأغنية "فوق المتر وسبعين".

وعادت الفنانة لارا إسكندر لتغني على المسرح الذي تخرجت منه، حيث أطلت بأغنية "تعالوا غنوا معايا" مع المصرية رنا، كما شاركت سكينة رقصة استعراضية لأغنية "Chains"، في حين شكَّل زكي ومحمود ومصعب ثلاثيا طربيا شبابيا، وغنوا "بعاد كنتم" و"إمتى الزمان" و"حبايبنا حوالينا".

وتصدر "توب 5" هذا الأسبوع جان في المرتبة الأولى، ونال جائزة السفر إلى البحر الميت للاستجمام برفقة زكي، وجاءت زينب في المركز الثاني، يليها زكي ومحمود وعبد الله.

وأثنت رئيسة الأكاديمية كلوديا مرشيليان، والأساتذة ماري محفوض وأليسار كركلا وخليل أبو عبيد وهشام بولس، على تقدم الطلاب اللافت، وعلى جهود الخمسة الذين دخلوا "توب 5".

وفي ختام السهرة، أعلنت هيلدا تصويت الجمهور، الذي أنقذ التونسية ليليا بنسبة 49.47%، مقابل 38.40% لنور من سوريا و12.13% لميساء من تونس، ليحسم بعدها تصويت الطلاب النتيجة النهائية، بفوز نور بـ7 أصوات مقابل 2 لميساء، التي غادرت البرنامج تاركة المجال لابنة بلدها ليليا للمنافسة على اللقب والوصول إلى النهائيات.