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نقص الحديد وسوء التعذية يهددان بالإصابة بالصلع

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نقص الحديد وسوء التعذية يهددان بالإصابة بالصلع نقص الحديد وسوء التعذية يهددان بالإصابة بالصلع

ماذا تفعلين إذا وجدت نفسك عرضة لتساقط دائم لشعرك؟ يجيب على هذه التساؤل د. بدر سمير، استشارى الأمراض الجلدية، بالتفرقة بين نوعين للصلع، الأول كما يؤكد "وراثى"، وهذا النوع يصيب عددًا كبيرًا من النساء إذ يجدن المنطقة الأمامية من شعرهن مصابة بالسقوط، بسبب وجود هرمون "الأندروجين"، ويمكن علاج هذا النوع من الصلع باستخدام مضادات الأندروجين.

أما عن النوع الثانى للصلع، فيؤكد د. بدر أنه نوع مرضى يصيب السيدات بسبب الاضطرابات الهرمونية، وغالبا ما يصاحب هذا النوع ظهور حب الشباب، مع تزايد كمية ، وارتفاع نسبة الأندروجين بالدم، ويمكن علاجه بالقضاء على أسباب الاضطرابات الهرمونية، ولا شك أن نقص الفيتامينات بالشعر، خاصة الحديد، وسوء التغذية، يلعبان دورا كبيرا فى سقوط الشعر.

ويختلف مظهر الصلع، فقد يكون واضحا فى مقدمة الرأس، وهذا يحدث غالبا عند الرجال، بينما يتوزع الصلع عند المرأة على جميع فروة الرأس، ويقف وراءه تعرَّض بصيلات الشعر لزيادة فى مستوى هرمون التستوستيرون الذكرى، مما يفقد "الشعرة" حيويتها، ويجعلها تنكمش، وتظهر خفيفة تماما، ويتزايد هذا الأمر لدى الكثيرات فى سن اليأس، حيث تبدأ دورة حياة الشعرة فى النمو بمدة تتراوح بين سنتين و6 سنوات، ثم يتوقف النمو مدة 3 أشهر، لتسقط الشعرة، وتسمح لأخرى بالنمو، لذا على المرأة عند بداية شعورها بتساقط شعرها التوجه للطبيب حتى يتمكن من متابعتها، وإعطائها العلاج اللازم لوقف ذلك.
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