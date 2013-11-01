مصدر عسكري إسرائيلي: قصفنا غزة ردًا على قذائف أصابت 4 جنود

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إن قصف الجيش الإسرائيلي لمنطقة بقطاع غزة مساء الخميس، والذي أسفر عن سقوط قتيلا بالقطاع، جاء ردا على إطلاق قذائف من غزة باتجاه الحدود ما أسفر عن إصابة 4 جنود إسرائيليين.

وقتل شاب فلسطيني ينتمي لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وأصيب آخر بجراح طفيفة، مساء الخميس، جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي شرق بلدة القرارة بمحافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بحسب مصادر أمنية وطبية بالقطاع.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أن «عددا من القذائف الصاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة (على حدود غزة)، وهو ما أعقبه تحرك قوة أمنية إسرائيلية بالقرب من السياج الأمني المقام على حدود غزة، حيث رد الجنود (الإسرائيليين) على مصادر إطلاق النار، بإطلاق قذائف دبابات باتجاه خان يونس (جنوبي غزة)، و أسفر الحادث عن مقتل أحد كوادر حركة حماس».

فيما قالت إذاعات إسرائيلية محلية إن «جنديا إسرائيليا بالجيش أصيب بجراح خطيرة جراء الإصابة بقذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات على حدود القطاع»، حيث كان الجندي متواجدا في تلك المستوطنات.

بينما نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر عسكري قوله صباح الجمعة، إن «قوة من الجيش الإسرائيلي كانت تقوم بأعمالها الدورية على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة، تعرضت لإطلاق قذائف صاروخية مما أدى إلى إصابة أربعة جنود إسرائيليين تم نقلهم إلى المستشفى، وهو ما أدى إلى قيام الجيش بقصف مواقع متعددة في القطاع ردا على إصابة الجنود الاربعة».