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المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة تنتهي «الأحد» .. والتفتيش يبدأ «الاثنين»

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المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة تنتهي «الأحد» .. والتفتيش يبدأ «الاثنين» المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة تنتهي «الأحد» .. والتفتيش يبدأ «الاثنين»

    نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ، والمواقع وقنوات التواصل الاجتماعي عن وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة لنظام الاقامة والعمل التي تنتهي بنهاية يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الحالي . وأكد أن عمليات التفتيش ستبدأ في موعدها المقرر غرة محرم 1435ه وفق ما هو مخطط له وأن أجهزة الوزارة المختلفة قد هيأت جميع متطلبات بدء التفتيش .

وجاء تأكيد وزارة العمل لتنهي بذلك الشائعات التي دارات الفترة الماضية بتمديد المهلة لفترة جديدة , ومع قرب نهاية المهلة الأخيرة للعمالة المخالفة توافدت أعداد كبيرة على مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة لإنهاء إجراءاتها. وارتفعت أجور مكاتب التعقيب والخدمات العامة إلى عشرة أضعاف حيث وصلت إلى خمسة آلاف ريال للمعاملة الواحدة .

وكثفت الوزارة جهودها استعدادا لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق، وهددت بعقوبات قاسية للعمالة التي تعمل لدى الآخرين، أو تعمل لحسابها الخاص، باعتبار أن هذه المخالفات تشوّه سوق العمل، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة عامين، أو غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال. يشار إلى أن حملة التصحيح حققت نجاحاً كبيرا حيث بلغ أعداد العمالة التي تم تصحيح أوضاعها، أربعة ملايين شخص، كما تم مغادرة نحو مليون وافد خلال الفترة الماضية.

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