هل يدخل شقيق قمر خلف مُعترك التّمثيل؟!

تتابع الفنانة السورية قمر خلف تصوير مشاهدها في مسلسل "نساء من هذا الزمن"، الذي يُعتبر أولى أعمالها الدراميّة للموسم الجديد، بمشاركة شقيقها أسعد خلف، لأول مرّة، حيث ظهر معها في كواليس التصوير، فهل سيكون هذا العمل مقدّمة لدخوله الوسط الفنّي؟!

وبالعودة إلى الشخصيّة التي تجسّدها خلف في العمل، فهي تؤدي شخصية "شام"، الطبيبة النسائية التي تحاول الدخول إلى تفاصيل تخصّ المرأة وما يتعلّق بالعلاقات قبل الزواج والعذريّة، ورفض الرجل الشّرقي الارتباط بعشيقته.

ويناقش العمل موضوعات جريئة تلامس هموم المرأة ومشاكلها، ويسلّط الضوء على الانعكاسات النفسيّة والاجتماعية والاقتصادية للأزمة السوريّة على المواطنين.

والعمل من بطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم قمر خلف، مهيار خضور، سعد مينا، حسام تحسين بيك، أيمن رضا، محمد الأحمد، مديحة كنيفاتي، أمانة والي، يامن الحجلي، رامز الأسود، رنا كرم، عهد ديب، رهف شقير، نزار أبو حجر، غادة بشور، وهو من تأليف بثينة عوض وإخراج أحمد إبراهيم الأحمد.