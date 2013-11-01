أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب إسبانيول يستبعد أهم لاعبيه ' لأسباب فنية ' أمام برشلونة

Google+ Print
مدرب إسبانيول يستبعد أهم لاعبيه ' لأسباب فنية ' أمام برشلونة مدرب إسبانيول يستبعد أهم لاعبيه ' لأسباب فنية ' أمام برشلونة

برشلونة، (إفي): أعلن خابيير أجيري المدير الفني لإسبانيول اليوم استبعاد مجموعة من أهم لاعبيه من قائمة مباراة برشلونة، بينما استعاد لاعبين قلما ما اعتمد عليهم في المباريات الماضية.

واستبعد أجيري كلا من ماتيوني وبيتزي وسيماو وتواني لأسباب فنية، بجانب فيكتور ألفاريز وخابي لوبيز للإصابة.

وعاد للقائمة كل من الجناح الروماني جابرييل تروجي ولاعبي الوسط أليكس فيرنانديز وسرجيو تيخيرا، الذي ينضم لأول مرة لقائمة الفريق هذا الموسم.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، ويسعى لمواصلة مسيرة الصدارة على حساب إسبانيول صاحب المركز الثامن بـ15 نقطة.

وضمت قائمة أجيري كلا من:

كيكو كاسيا - جيرمان بارينو - راؤول رودريجيز - فيكترو سانشيز - تيخيرا - سيدني دا سيلفا - تييفي بيفوما - سرجيو جارسيا - خوان كابديفيلا - مانويل لانثاروتي - ديفيد لوبيز - هيكتور مورينو - خوان رافائيل فوينتيس - دانيل كولوتو - أليكس فيرنانديز - أبرهام كازانوفا - جون كوردوبا - جابريل تورج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع