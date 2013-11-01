مدرب إسبانيول يستبعد أهم لاعبيه ' لأسباب فنية ' أمام برشلونة

برشلونة، (إفي): أعلن خابيير أجيري المدير الفني لإسبانيول اليوم استبعاد مجموعة من أهم لاعبيه من قائمة مباراة برشلونة، بينما استعاد لاعبين قلما ما اعتمد عليهم في المباريات الماضية.

واستبعد أجيري كلا من ماتيوني وبيتزي وسيماو وتواني لأسباب فنية، بجانب فيكتور ألفاريز وخابي لوبيز للإصابة.

وعاد للقائمة كل من الجناح الروماني جابرييل تروجي ولاعبي الوسط أليكس فيرنانديز وسرجيو تيخيرا، الذي ينضم لأول مرة لقائمة الفريق هذا الموسم.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، ويسعى لمواصلة مسيرة الصدارة على حساب إسبانيول صاحب المركز الثامن بـ15 نقطة.

وضمت قائمة أجيري كلا من:

كيكو كاسيا - جيرمان بارينو - راؤول رودريجيز - فيكترو سانشيز - تيخيرا - سيدني دا سيلفا - تييفي بيفوما - سرجيو جارسيا - خوان كابديفيلا - مانويل لانثاروتي - ديفيد لوبيز - هيكتور مورينو - خوان رافائيل فوينتيس - دانيل كولوتو - أليكس فيرنانديز - أبرهام كازانوفا - جون كوردوبا - جابريل تورج.