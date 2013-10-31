القيادة الفلسطينية ستتخذ "خطوات" ردا على الاستيطان الإسرائيلي

كتب : أ ف ب منذ 29 دقيقة

أعلنت القيادة الفلسطينية، اليوم، إنها ستتخذ "خطوات" في الأيام المقبلة، ردا على توسع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله إن "القيادة الفلسطينية سوف تقوم بعدد من الخطوات خلال الأيام المقبلة لمواجهة الهجمة الاستيطانية ولحماية المصالح الوطنية ومنع تحول العملية السياسية لمسيرة متعثرة وعاجزة عن تحقيق أهدافها".

وأدانت اللجنة "قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس وباقي أرجاء الضفة الغربية، بالترافق مع بعض المشاريع داخل مدينة القدس، لتبرير المزيد من التهويد والاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية".

وفور الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، مؤلفة من 26 أسيرا كانوا معتقلين منذ أكثر من عشرين عاما، في إطار مفاوضات السلام الجارية مع الفلسطينيين، أعلنت إذاعة الجيش، اليوم، أن إسرائيل ستبني 1500 وحدة سكنية في حي رامات شلومو الاستيطاني بالقدس الشرقية.