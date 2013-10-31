أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

القيادة الفلسطينية ستتخذ "خطوات" ردا على الاستيطان الإسرائيلي

Google+ Print
القيادة الفلسطينية ستتخذ "خطوات" ردا على الاستيطان الإسرائيلي القيادة الفلسطينية ستتخذ "خطوات" ردا على الاستيطان الإسرائيلي

كتب : أ ف ب منذ 29 دقيقة

أعلنت القيادة الفلسطينية، اليوم، إنها ستتخذ "خطوات" في الأيام المقبلة، ردا على توسع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله إن "القيادة الفلسطينية سوف تقوم بعدد من الخطوات خلال الأيام المقبلة لمواجهة الهجمة الاستيطانية ولحماية المصالح الوطنية ومنع تحول العملية السياسية لمسيرة متعثرة وعاجزة عن تحقيق أهدافها".

وأدانت اللجنة "قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس وباقي أرجاء الضفة الغربية، بالترافق مع بعض المشاريع داخل مدينة القدس، لتبرير المزيد من التهويد والاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية".

وفور الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، مؤلفة من 26 أسيرا كانوا معتقلين منذ أكثر من عشرين عاما، في إطار مفاوضات السلام الجارية مع الفلسطينيين، أعلنت إذاعة الجيش، اليوم، أن إسرائيل ستبني 1500 وحدة سكنية في حي رامات شلومو الاستيطاني بالقدس الشرقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة