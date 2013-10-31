أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الحكومة" توافق على قانون التصالح بين الممولين ومصلحة الضرائب

Google+ Print
"الحكومة" توافق على قانون التصالح بين الممولين ومصلحة الضرائب "الحكومة" توافق على قانون التصالح بين الممولين ومصلحة الضرائب

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بقانون فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين.

وأعلن المجلس أيضا أنه من منطلق حرص على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم، بما يساهم فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، حول التعاون الفنى بين البلدين لعامى 2011 و2012 والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/4/2013.

موضوعات متعلقه ..
>"الحكومة" توافق على تواجد الشرطة خارج الجامعات والتدخل بإذن النيابة
>الببلاوى: إقامة نصب تذكارى بـ"التحرير" تخليدا لذكرى "25 و30 يونيو"
>"الببلاوى" تعليقا على محاكمة المعزول: الدولة قوية والأمن يقظ
>رئيس الوزراء: حبس قيادات "المحظورة" يتم فى إطار احترام القانون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط