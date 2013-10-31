"الحكومة" توافق على قانون التصالح بين الممولين ومصلحة الضرائب

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بقانون فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين.

وأعلن المجلس أيضا أنه من منطلق حرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم، بما يساهم فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، حول التعاون الفنى بين البلدين لعامى 2011 و2012 والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/4/2013.

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