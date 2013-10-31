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ملصق ضخم طوله 15 مترا لرونالدو بملابس داخلية أمام مبنى بلدية مدريد

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ملصق ضخم طوله 15 مترا لرونالدو بملابس داخلية أمام مبنى بلدية مدريد ملصق ضخم طوله 15 مترا لرونالدو بملابس داخلية أمام مبنى بلدية مدريد

مدريد، (إفي): أبدى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته بنشر ملصق دعائي ضخم على مبنى بلدية العاصمة الإسبانية مدريد للترويج لماركته الخاصة للملابس الداخلية.

وتم تعليق الملصق الذي يرتفع لـ15 مترا بمبنى البلدية، مما أثار اهتمام عدد كبير من المواطنين والسائحين اثناء زيارة قصر سيبيليس في مدريد.

وظهر رونالدو مستعرضا لعضلاته في الصورة مكتفيا بارتداء قطعة واحدة من الملابس الداخلية، وصمم الملصق شركة (جي بي إس تكستيل) الدنماركية.

ويقدر سعر القطعة الواحدة من الملابس الداخلية ماركة (CR7) بـ25 يورو.

وصمم هداف ريال مدريد بنفسه تشكيلات الملابس الداخلية بالتعاون مع المصمم الأمريكي ريتشارد تشاي.

ونشر قائد منتخب البرتغال صورا للملصق الضخم على حسابه الشخصي بموقع (فيسبوك) وأبدى فخره بعرضه في المبنى الحكومي العريق.

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