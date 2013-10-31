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رئيس سلطة دارفور يطلع البشير على نتائج زيارته إلى تشاد

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رئيس سلطة دارفور يطلع البشير على نتائج زيارته إلى تشاد رئيس سلطة دارفور يطلع البشير على نتائج زيارته إلى تشاد

كتب : أ ش أ منذ 18 دقيقة

أطلع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجانى السيسى، الرئيس السوداني عمر البشير على نتائج زيارته إلى تشاد.

وقال التجاني ، في تصريحاته عقب لقائه اليوم الرئيس البشير، إنه نقل رسالة خلال زيارته لتشاد من البشير إلى نظيره التشادي إدريس ديبى، تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ..مؤكدا أن الزيارة كانت فرصة لإطلاع ديبي على الأوضاع في إقليم دارفور.

وأوضح أن الزيارة كانت فرصة لحضور ملتقى "أم جرس" والذي شاركت فيه قيادات من أبناء دارفور، للتباحث حول الوسائل الكفيلة باستتباب الأمن والسلام عبر استقطاب مجموعة من الحركات غير الموقعة للانضمام لمسيرة السلام في دارفور.

وأشار إلى أن الملتقى جاء في إطار حرص الرئيس التشادي على استدامة السلام والاستقرار في دارفور، وذلك بالنظر إلى المصالح المشتركة بين البلدين، موضحا أنه لمس رغبة من الرئيس إدريس ديبى في التعاون مع نظيره السوادني من أجل السلام في دارفور.

وأكد السيسي أنه أطلع البشير على الاتصالات التي أجرتها لجنة الاتصال بالحركات غير الموقعة برئاسة صديق ودعة في كمبالا، مشيرا إلى أن الاتصالات كشفت عن رغبة عدد من الحركات غير الموقعة في الانخراط بالعملية السلمية في دارفور.

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