زعيم المعارضة الهندي يبني أطول تمثال في العالم في تحدٍ لأسرة غاندي

كتب : رويترز الخميس 31-10-2013 15:01

يبني زعيم المعارضة الهندي ناريندرا مودي، أطول تمثال في العالم بتكلفة 340 مليون دولار، تكريما لأحد مؤسسي الهند، ويحاول استثمار هذا المشروع لإضعاف منافسيه في أسرة غاندي-نهرو التي حكمت البلاد طويلا.

ويقام تمثال "ساردار فالابهبهاي باتيل"، الذي كان النائب الأول لرئيس الوزراء الهندي الراحل جواهر لال نهرو ووزير داخليته وفي خلاف معه، في جزيرة جوجارات، وهي الولاية التي ينتمي لها الزعيم الراحل باتيل وزعيم المعارضة مودي.

ومن المقرر أن يفتتح مودي، وهو رئيس حكومة جوجارات، المشروع اليوم في ذكرى مولد باتيل الـ138. ومودي هو مرشح المعارضة الأبرز لمنصب رئيس الوزراء خلال الانتخابات العامة التي تجرى في الهند العام المقبل.

وقال مودي في مناسبة عامة أمس الأول، إن "كل هندي يأسف أن ساردار فالابهبهاي باتيل لم يصبح أول رئيس للوزراء. لو كان أصبح أول رئيس للوزراء لتغير وجه ومصير البلاد تماما".

ويبلغ حجم التمثال ضعف حجم تمثال الحرية في الولايات المتحدة.

وينتمي مودي إلى حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المعارض المتشدد.

وحكم نهرو ومن بعده ابنته أنديرا غاندي ثم حفيده راجيف غاندي، الهند طوال أكثر من نصف سنوات استقلال البلاد عن بريطانيا، وهي 66 عاما.

وتتزعم سونيا غاندي أرملة راجيف غاندي حزب المؤتمر الآن، ويقود ابنها وابن حفيد نهرو راهول غاندي حملة الحزب في مواجهة مودي المعارض، في الانتخابات العامة المقررة في مايو 2014.

وكان رئيس الوزراء الهندي المنتمي لحزب المؤتمر مانموهان سينغ، حاضرا في المناسبة العامة التي حضرها زعيم المعارضة، وحاول سحب البساط لصالحه، قائلا: "أنا فخور وسعيد بانتمائي لحزب سياسي ارتبط به ساردار باتيل. ساردار باتيل كان علمانيا تماما ويؤمن بوحدة الهند".