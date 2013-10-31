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بوجدانوف: روسيا ستعيد افتتاح سفارتها في ليبيا إذا توفر الأمن لها

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بوجدانوف: روسيا ستعيد افتتاح سفارتها في ليبيا إذا توفر الأمن لها بوجدانوف: روسيا ستعيد افتتاح سفارتها في ليبيا إذا توفر الأمن لها

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن روسيا تتباحث مع السلطات الليبية بشأن إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن بوجدانوف قوله "إنه لا يمكن أن يعود الدبلوماسيون الروس إلى ليبيا إلا عندما يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أمنهم".

وكانت روسيا أجلت طاقم سفارتها من ليبيا في بداية شهر أكتوبر الجاري، عقب أن تعرضت السفارة لهجوم قيل إن محتجين شنوه على مقتل ضابط ليبي على يد مواطنة روسية.

كان ألكسندر لوكاشيفيتش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، أبلغ الصحفيين في وقت سابق أنه لم يتم تحديد موعد لعودة الدبلوماسيين الروس إلى ليبيا بعد، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد موعد لعودتهم إلا عندما يتم تهيئة الظروف المناسبة لعملهم.

وقال لوكاشيفيتش "ننتظر أن تجري الليبية تحقيقا دقيقا بشأن الاعتداء على سفارتنا في طرابلس. يجب أن ينال منفذوه ومنظموه جزاءهم".

وفيما يخص المواطنة الروسية يكاتيرينا أوستيوجانينوفا التي اعتقلتها السلطات الأمنية الليبية بتهمة قتل مواطن ليبي والتي كانت فعلتها ذريعة للهجوم على السفارة الروسية كما قالوا، أوضح لوكاشيفيتش أن الخارجية الروسية لا تملك معلومات جديدة عن التحقيق معها.

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