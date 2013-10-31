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انفجارات في قاعدة للدفاع الجوي في اللاذقية غرب سوريا

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انفجارات في قاعدة للدفاع الجوي في اللاذقية غرب سوريا انفجارات في قاعدة للدفاع الجوي في اللاذقية غرب سوريا

كتب : أ ف ب منذ 13 دقيقة

وقعت سلسلة انفجارات في قاعدة للدفاع الجوي في ريف محافظة اللاذقية غرب سوريا لم تعرف أسبابها، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في اتصال هاتفي، إن "انفجارات عدة دوت صباح أمس في إحدى قواعد الدفاع الجوي في منطقة صنوبر- جبلة" في ريف اللاذقية.

وأوضح أن أسباب الانفجارات "غير واضحة، ولا معلومات عن وقوع خسائر بشرية"، من دون ان يقدم تفاصيل إضافية.

وأفاد مصدر أمني سوري بأن "صاروخا سقط على مقربة من القاعدة، وأدى إلى اشتعال حريق". ولم يعرف مصدر الصاروخ.

وتقع القاعدة الجوية في محافظة اللاذقية التي تعتبر نقطة ثقل للنظام والتي تقطنها شريحة واسعة من الطائفة العلوية، وهي الأقلية الدينية التي ينتمي اليها الرئيس بشار الأسد.

كانت مستودعات ذخيرة تابعة للقوات النظامية انفجرت في الخامس من يوليو الماضي، بحسب المرصد الذي أفاد في حينه أن المستودعات استهدفت بصواريخ لم يعرف مصدرها.

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