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غداً.. "العدل" تفتح باب التعيينات لتعويض العجز ب"الطب الشرعى"

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غداً.. "العدل" تفتح باب التعيينات لتعويض العجز ب"الطب الشرعى" غداً.. "العدل" تفتح باب التعيينات لتعويض العجز ب"الطب الشرعى"

أعلن المستشار عبد الرحيم الصغير، مساعد وزير العدل للطب الشرعى فتح باب تعيين 32 طبيبًا جديدًا فى الأول من نوفمبر، لسد العجز الكبير فى أعداد الأطباء الشرعيين بالمصلحة كما سيتم الإعلان عن حاجة المصلحة لإداريين ومعاونين خدمات، و3 مهندسين، و14 أمين مخزن و32 عاملا، وذلك فى قطاع مصلحة الخبراء.

وأكد "الصغير" أن الإعلان عن الاطباء الشرعيين الجدد سيتضمن كل الشروط التى حددها القانون لإتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم، مضيفًا أن من أهم الشروط التى يجب توافرها فى المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون الطبيب خريج كلية طب قسم جراحة، وخلو صحيفة الحالة الجنائية وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما.

وأضاف الصغير أنه سيتم تشكيل 4 لجان طبية من مصلحة الطب الشرعى استعدادا لحركة التعيينات الجديدة، على أن تضم كل لجنة 3 أطباء برئاسة مستشار من المكتب الفنى لوزير العدل، وأعضاء فنيين من الطب الشرعى.

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