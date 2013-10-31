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وكيل هندسة المنصورة ينفى توقف الدراسة نتيجة اشتباكات الأمس

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وكيل هندسة المنصورة ينفى توقف الدراسة نتيجة اشتباكات الأمس وكيل هندسة المنصورة ينفى توقف الدراسة نتيجة اشتباكات الأمس

أكد الدكتور هشام عرفات وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة انتظام الدراسة داخل الكلية، اليوم الخميس، بجميع الأقسام، نافيا ما تردد عن تعطيل الدراسة نتيجة الأحداث التى شهدتها الكلية أمس الأربعاء من اشتباكات بين طلاب الإخوان والطلاب المستقلين.

واستنكر وكيل الكلية ما حدث بالأمس من اعتداءات على الكلية والطلاب، حيث تم تدمير 11 قاعة تحتوى على شاشات عرض وأجهزة كمبيوتر وتدمير 4 معامل، بالإضافة إلى إصابة 55 طالبًا تم علاجهم داخل عيادات الكلية.

وأشار وكيل كلية الهندسة إلى أنه تم ضبط 3 من الطلاب من خارج الكلية أثناء اعتدائهم على طلاب الكلية باستخدام "أسياخ حديدية".

من ناحية أخرى، تظاهر عدد من طلاب الجامعة المنتمين للإخوان وكذلك عدد من طلاب جامعة الأزهر ورددوا هتافات "خادشة للحياء" ضد المعارضين لهم.
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