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محافظ دمياط يبحث محاور تنمية المحافظة مع رجال الأعمال

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محافظ دمياط يبحث محاور تنمية المحافظة مع رجال الأعمال محافظ دمياط يبحث محاور تنمية المحافظة مع رجال الأعمال

كتب : سهاد الخضري منذ 50 دقيقة

عقد اللواء أركان حرب محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، اجتماعًا بأعضاء الغرفة التجارية، ورجال الأعمال، وتجار الأثاث ومستورديه وصناعه، ومديري البنوك بدمياط، أكد خلاله أن الأمانة تقتضي وضع خطط ورؤى لمستقبل التنمية بدمياط خلال الخمس سنوات المقبلة، وأنه لن يبني دمياط إلا أبناء دمياط.

وحدد المحافظ، مستقبل التنمية بدمياط في ثلاثة محاور أساسية، وهي: (السياحة)، و(الصناعة) و(صيد الأسماك)، وألمح إلى أهمية أن تُدار منظومة مثلث صناعة الأثاث بدمياط بطريقة "المؤلفة قلوبهم"، بتنازل وتقارب الأطراف الثلاثية: التاجر والمستورد والصانع الصغير، في إطار صيغة توافقية لضمان استمرار الصناعة وتقدمها.

كما طالب المحافظ، بضرورة عقد لقاءات مستمرة ما بين المستوردين ومديري البنوك لتذليل العقبات أمام المستوردين، كما شدد على أن الشركات المساهمة هي أفضل الطرق لإدارة فندق رأس البر حيث تمتلك المحافظة النصيب الأكبر (الأرض والمبنى)، والذي سوف ينقل دمياط من المحلية والإقليمية إلى العالمية واعدا ببحث مشكلة أراضي رأس البر في اجتماعه برجال الأعمال والمستثمرين برأس البر.

ووعد عبداللطيف ببحث مشكلة قطع الأراضي بالامتداد العمراني برأس البر، وإنهاء المشكلة خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، كما وافق على حل مشكلة التعلية بدور ثان علوي بمدينة رأس البر، ووجه الشئون القانونية بدراسة وتقنين الوضع وتكييفه قانونيًا مع مراعاة اشتراطات الرخص البنائية.

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