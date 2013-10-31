جامعة الأزهر تلزم الطلاب بالحضور لمعرفة العناصر المتسللة المخربة‎

تجرى رئاسة جامعة الأزهر، مباحثات مع عمداء الكليات لإعادة هيكلة جدول الحضور والغياب والمحاضرات للطلاب، وترتيب محاضرات العملى ضمن الجدول بشكل إجبارى، لترتيب الحضور والغياب وتقليل التسرب ومعرفة العناصر المتسللة خلال المظاهرات لتخريب منشآت الجامعة.

وتوجه الدكتور عصام عبد المحسن، عميد كلية الطب الذى تحركت المسيرات من كليته أمس، وقام رئيس الجامعة بتعنيفه لتغيبه عن الكلية وعدم وضوح موقفه، حيث يحضر إلى مكتب رئيس الجامعة لتوضيح موقفه.

يحضر اللقاءات التنسيقية، الآن، نواب رئيس الجامعة الدكتور توفيق نور الدين، والدكتور إبراهيم هدهد، ومدير مستشفيات الجامعة إسحق عبد العال.