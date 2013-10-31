حصول 6 محطات مياه شرب وصرف صحى على شهادة الجودة

سلم المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، شهادة الجودة "الإدارة الفنية المستدامة"TSM(Egypt) لخمس محطات مياه شرب، ومحطة واحدة لمعالجة الصرف الصحى.

وصرح "رسلان" لـ"اليوم السابع" بأن الشهادة تؤكد جودة منظومة إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال تطبيق الإجراءات القياسية للتشغيل والصيانة، ووضع خطط صيانة دورية وبرنامج الفحص الظاهرى الدورى للمعدات، واستخدام نتائج التحاليل المعملية للتحكم فى معاملات التشغيل، وإعداد خطط طوارئ معتمدة من الحماية المدنية، وتدريب العاملين على تنفيذها، وعلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية عند العمل بالأماكن الخطرة، وإعداد مؤشرات أداء شهرية لرفع مستوى المرفق، وحماية البيئة من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين عن طريق تطبيق اشتراطات ومعايير وزارات الصحة والبيئة والرى.

وأوضح "رسلان" أن محطات مياه الشرب التى تسلمت اليوم شهادة TSM (Egypt) تعمل بإجمالى طاقة إنتاجية 800 ألف متر مكعب يومياً، وتخدم 2,6 مليون مواطن بمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والشرقية، بالإضافة لمحطة معالجة صرف صحى تخدم 220 ألف مواطن بالشرقية.

وأكد أن الشركة القابضة تخطط لحصول جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة TSM(Egypt) من خلال تجهيز فريق متخصص لتقديم الدعم الفنى للمحطات، وإنشاء إدارة للتفتيش تم اعتماد طاقمها من جمعية المياه والصرف الألمانية DWA .

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