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نجمات الإعلانات في خريف 2013

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نجمات الإعلانات في خريف 2013 نجمات الإعلانات في خريف 2013

تتهافت الشَّركات ودور الأزياء العالميَّة للتَّعاقد مع الأجمل بين نجمات هوليوود، ليظهرن كوجوه إعلانيَّة تمثِّل منتجاتها دائماً، وفي موسم خريف وشتاء 2013-2014، شاهدنا أجمل النَّجمات العربيَّات والأجانب في الصُّور الإعلانيَّة للدور العالميَّة المختلفة.
حيث ظهرت الممثِّلة Michelle Williams في لوك جذَّاب وأنيق في إعلانات حقائب  "Louis Vuitton"، بينما شاهدنا الممثِّلة الحائزة على جائزة الأوسكار Jennifer Lawrence تزيِّن إعلانات حقائب "Miss Dior".
أمَّا الممثِّلة الأستراليَّة Nicole Kidman فقد ظهرت متألِّقة في إعلانات "Jimmy Shoe"، بينما ظهرت زميلتها الاسبانيَّة Penélope Cruz في إعلانات إكسسوارات "Loewe" الجلديَّة لهذا الموسم، ولا يمكن أن نغفل عن ذكر أناقة Kate Hudson التي تألَّقت بأناقتها المعتادة في إعلانات "Ann Taylor".
على الصعيد العربيّ، ظهرت النَّجمة يارا في إعلانات عطر "Escada"، بينما كانت كلّ من نانسي عجرم وإليسا ونجوى كرم الوجوه الإعلانيَّة لدور المجوهرات، وحرصن على الترويج لها في "الكليبات" الأخيرة لهن.
شاهدي أجمل نجمات الإعلانات لهذا الموسم وأخبرينا برأيكِ.

 

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