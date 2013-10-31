«ناتكو» تفتتح فى مصر أكبر مركز خدمة للصيانة والبيع للسيارات المرسيدس

كتب : ياسر شعبان منذ 20 دقيقة

احتفلت الشركة الوطنية للسيارات «ناتكو» بافتتاح أكبر مركز للصيانة والبيع وقطع الغيار لسيارات «مرسيدس بنز» فى مصر وشمال أفريقيا، والتابع لشركة الجيزة الوطنية للسيارات «GNA» إحدى شركات مجموعة ناتكو بالكيلو 22 طريق «القاهرة الإسكندرية» الصحراوى بمرتفعات الأهرام، وأنشئ المركز على أحدث النظم العالمية Auto House 500، وحرص على حضور الاحتفال: كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات - ناتكو، ومايكل باباستيفانو، العضو المنتدب ومدير عام الشركة الوطنية للسيارات - ناتكو، وبيتر أليكساندر تراتين، رئيس شركة دايملر لوسط وشرق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وفيليب هاجنبيرجر، العضو المنتدب لشركة «مرسيدس بنز مصر»، ويسرى إسماعيل، مدير عام شركة الجيزة الوطنية للسيارات، وكبار المستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين بصناعة السيارات فى مصر.