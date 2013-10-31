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قافلة شاملة لجمعية رسالة فى قرية البطاخ بسوهاج

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قافلة شاملة لجمعية رسالة فى قرية البطاخ بسوهاج قافلة شاملة لجمعية رسالة فى قرية البطاخ بسوهاج

قالت حسنة على حسين نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بسوهاج، إن الجمعية نظمت قافلة شاملة للتوزيع العينى على الفقراء بقرية البطاخ وعزبة المحزمين بمركز المراغة، وتم عمل 24 أسقف خشبية وتوزيع 110 بطاطين و97 سريرا و106 مراتب، كا تم توزيع 14 بوتاجاز و26 غسالة و26 بوتاجاز فرن وتوزيع 500 كيلو مكرونة وبعض المواد الغذائية.

وأضافت حسنة أن الحملة قامت أيضا بعمل حملة للتبرع بالدم فى جامعة سوهاج على مدار أسبوع كامل، وتم جمع 90 كيلو دم، كما تم عمل زيارة للأقسام المختلفة بالمستشفيات والمسنين والأيتام ومعهد الأورام والغسيل الكلوى بمشاركة 80 متطوعا.

وبالنسبة لرعاية المكفوفين فقد تم كتابة عدد 80 صفحة من الكتاب الدراسى لطالب مكفوف، و80 صفحة تسجيل كتب ثقافية لأى كفيف يطلب ذلك.

كما تم استقطاب عدد 4 متطوعين ليكونوا رفقاء لرعاية 4 مكفوفين وتم عمل 12 زيارة للمكفوفين فى قرية عرب بنى واصل التابعة للصوامعة.

وقام أعضاء الجمعية بتنظيم حملة فى جامعة سوهاج، تهدف إلى تعريف الطلاب بالنشاط ومعاونة المكفوفين.

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مصر 365