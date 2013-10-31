«إرهاب الإخوان فى الجامعات»: إصابة عشرات الطلاب وأفراد الأمن فى اشتباكات بـ«الخرطوش والعصى»

طلاب «المحظورة» يقتحمون «عين شمس».. ويحولون جامعة الإسكندرية لـ«ساحة حرب».. ويصيبون 6 أفراد أمن بـ«المنصورة»

كتب : مصطفى عريشة وأسماء زايد ودعاء عادل، والمحافظات - مروة مرسى وأحمد ماجد ومحمود الحصرى وسحر عون وصالح رمضان ونظيمة السيد وأحمد محمود وسهاد الخضرى الخميس 31-10-2013 07:48

حوّل طلاب تنظيم الإخوان «المحظور» الجامعات لـ«ساحات حرب»، أمس، تنفيذاً لخطة إثارة العنف والفوضى وتعطيل الدراسة فى إطار ما أطلقوا عليه «يوم الغضب الطلابى»، ونشبت اشتباكات بينهم وبين المؤيدين للجيش والشرطة فى عدد من الجامعات أسفرت عن إصابة العشرات من الطلاب وأفراد الأمن.

واقتحم طلاب الإخوان جامعة عين شمس بعد محاولة أفراد الأمن الإدارى إغلاق الأبواب ومنعهم من الدخول، ووقعت اشتباكات بالأيدى بينهم وبين الطلاب المؤيدين للفريق أول عبدالفتاح السيسى، بكليتى الألسن والتجارة، ومنْع المؤيدين للجيش طلاب الإخوان من كتابة العبارات المناهضة للجيش على أسوار الكليتين، وتمكن الأمن الإدارى من الفصل بين الطلاب.

وفى جامعة القاهرة، وقعت اشتباكات بين طلاب الإخوان والمؤيدين لـ«السيسى» أمام المبنى الإدارى للجامعة أمس، ما دفع أفراد الأمن الإدارى لإطلاق رشاشات المياه على الطلاب ووضع الحواجز الحديدية للتفريق بينهم. وردد مؤيدو الجيش هتافات: «قالوا رابعة رمز كفاح.. وضحكوا يا عينى على الفلاح»، و«يا أبودبورة ونسر وكاب.. فوضناك ضد الإرهاب»، فيما ردد طلاب الإخوان هتافات مضادة للجيش والشرطة، رافعين إشارات «رابعة العدوية».

وفى جامعة حلوان، تظاهر عدد من أعضاء هيئة التدريس، المنتمين لـ«الإخوان»، داخل حرم كلية الهندسة، للمطالبة بالإفراج عن الأساتذة والطلاب المقبوض عليهم، ورفعوا لافتات كُتب عليها: «يسقط حكم العسكر، والحرية للمعتقلين».

وفى الإسكندرية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين طلاب الإخوان ومؤيدى الفريق أول عبدالفتاح السيسى بساحة كلية التجارة أمس، وتراشق الطرفان بالحجارة واشتبكوا بالعصى، وأُغلقت أبواب المجمع النظرى بالكامل، كما صرخت الطالبات بالساحة وهربن إلى داخل قاعات المحاضرات، وتحول المجمع إلى ساحة حرب، عقب انسحاب قوات الشرطة العسكرية والأمن من محيط المجمع النظرى ومكتبة الإسكندرية، بعد الانتهاء من تأمين الاحتفالية بالجيش المصرى.

وفى المنصورة، وقعت اشتباكات بين الإخوان ومؤيدى الجيش والشرطة بالحجارة والشماريخ والعصى، فى عدد من الكليات أمس، وأطلق طلاب الإخوان طلقات الخرطوش، ما أدى لإصابة العشرات من الطلاب و6 من أفراد الأمن. وأغلق طلاب الإخوان مقر حرس الجامعة بالأقفال الحديدية، فيما كثفت قوات الأمن المركزى من وجودها فى محيط جامعة المنصورة.

وفى الشرقية، نظم المئات من طلاب «المحظورة» بجامعة الزقازيق وقفة أمام مبنى كلية الهندسة أمس، لمطالبة الدكتور حمدى شهاب، عميد الكلية، بالتراجع عن قراره بفصل اثنين من زملائهم لاتهامهما بتحطيم إحدى واجهات مبنى الكلية.

وفى المنوفية، تقدم عاملان بمكتب خدمات رئيس جامعة المنوفية ببلاغ لمركز شرطة شبين الكوم أمس، يتهمان فيه 12 عضو هيئة تدريس ينتمون للجماعة المحظورة، بالاعتداء عليهما بالضرب وإحداث إصابات بهما، أثناء منعهم من محاولة اقتحام مكتب رئيس الجامعة. وقال الدكتور رفعت البدرى، المستشار الإعلامى لجامعة المنوفية، إن ما شهدته الجامعة من قِبل بعض أعضاء هيئة التدريس المنتميين للإخوان سلوك همجى، لافتاً إلى أنهم اقتحموا بوابة الجامعة وتظاهروا ولم تمنعهم قوات الأمن.