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بلدي الحناكية يطالب بإعادة النظر في الشوارع التجارية

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بلدي الحناكية يطالب بإعادة النظر في الشوارع التجارية بلدي الحناكية يطالب بإعادة النظر في الشوارع التجارية

 عارف السحيمي (الحناكية)

طالب المجلس البلدي بمحافظة الحناكية في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي محمد بن مسعد بن صقر المخلفي، البلدية بعرض المشاريع القائمة والمنتهية وسفلتة الطريق الرابط بين بطيحان الشرقي والمخطط العام، كما طالب بفتح دوران مقابل صالة المحفر، نظرا لأهميته في خدمة الأهالي، وإعادة النظر في عروض الشوارع التجارية المطلوبة لإصدار التراخيص التجارية.وفي نهاية الجلسة اقترح نائب رئيس المجلس المخلفي ضرورة مناقشة أمين منطقة المدينة المنورة حول مشاريع الدمج التي تسببت في تأخير طرح الكثير من المشاريع وبالتالي عدم تنفيذها، مما أدى إلى تذمر المواطنين وكثرة شكواهم جراء ذلك.

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