السكة الحديد: ندرس إنشاء شركة لإدارة معهد وردان لتدريب العاملين

أكد المهندس حسين زكريا الفضالى رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة تدرس إنشاء شركة مملوكة لها لإدارة معهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديد بأسلوب استثمارى يعوض التكاليف التى تم إنفاقها على أعمال تطويره، والتى تصل لـ232 مليون جنيه.

وأضاف الفضالى لـ"اليوم السابع" أن أصول المعهد ستظل مملوكة للسكة الحديد ولن يتم التفريط فيها لأى جهة، لافتا إلى أن الهيئة تدرس عدة خيارات لتعظيم الاستفادة من هذا المعهد وتحقيق أكبر إيرادات، لافتا إلى أنه التقى وكيل وزارة التربية للتعليم الفنى لدراسة إنشاء مدرسة نقل يتم القبول فيها من خلال التنسيق.

وقال الفضالى، أن المعهد به أصول تصل قيمتها لأكثر من 500 مليون جنيه، من ملاعب وورش تدريب وقسم محاكاة وقاعات محاضرات وعمارات سكنية للدارسين وأعضاء هيئة التدريب، والهيئة تدرس كيفية تحقيق أكبر استفادة من هذه الأصول.

وأوضح الفضالى، أن الهيئة ستفتح المعهد قريبا بعدما انتهت أعمال تطويره، ليبدأ فى استقبال الدارسين والعاملين بالسكة الحديد لتدريبهم وتأهيلهم سواء فى مصر أو غيرها من دول أفريقيا والدول العربية، لافتا إلى أن دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لا يتعدى أكثر من كونها كانت استشارى مشروع تطوير المعهد وحصلت على مستحقاتها المادية فى مقابل ذلك.