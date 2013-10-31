.. والمرغلاني: لا وفاة بالضنك والمؤنس يجتمع بالمديرين الطبيين

قايد آل جعرة (نجران)

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد المرغلاني تسجيل أي حالة وفاة في منطقة نجران بسبب حمى الضنك، مؤكدا أن الوزارة وصحة نجران لم تسجلان أي وفاة بسبب الفيروس حتى أمس. وفي المقابل كشف مصدر لـ «عكاظ» أن الحالات المشتبه بإصابتها بحمى الضنك بمنطقة نجران بلغت أكثر من (50) حالة، ولا تزال صحة نجران في انتظار التحاليل من المختبر المركزي بالرياض، مشيرا إلى أن حالات الإصابة الإيجابية بحمى الضنك بالمنطقة بلغت (22)، والسلبية (88).وبين المصدر نفسه أن إجمالي عدد الحالات المشتبه بتعرضها بالحميات الفيروسية النزفية المراجعة لمستشفيات نجران خلال هذا العام بلغت (194). وأكد مساعد المدير العام للطب العلاجي في صحة نجران الدكتور عبدالرحمن منصر الشريف أنه على ضوء تأكيد (6) حالات جديدة سجلت الاثنين الماضي، عقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الصيدلي صالح بن سعد المؤنس أمس اجتماعا بالمديرين الطبيين بالمستشفيات المرجعية بالمنطقة وإدارة الطب الوقائي لمناقشة ازدياد حالات الحمى النزفية الفيروسية المشتبه بها بالمنطقة. وأوضح الناطق الإعلامي بصحة نجران محسن الربيعان أن الاجتماع أوصى ببروتوكول وآلية عمل وتعاميم بكل منشأة صحية، التأكيد على سرعة تعبئة البلاغات وإرسالها مستكملة البيانات للطب الوقائي بصفة فورية، سرعة إرسال عينات الدم المخبرية للمختبر الإقليمي، التأكيد على وجود منسق وقائي بكل منشأة واستكمال مهامه من ناحية الإجراءات الوقائية واستكمال ما تحتاجه المنشأة من تعاميم بهذا الخصوص، تكثيف التوعية الصحية بهذا الخصوص لكافة العاملين بكل منشأة والرفع من خلال المندوب للمستشفيات بلجنة الاستعداد المبكر والتصدي للأوبئة بعمل يوم توعوي للمنطقة بهذا الخصوص.