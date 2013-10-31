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محافظ القريات يدشن الحملة التوعوية لـ «سرطان الثدي»

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محافظ القريات يدشن الحملة التوعوية لـ «سرطان الثدي» محافظ القريات يدشن الحملة التوعوية لـ «سرطان الثدي»

 منيف الكويكبي، عبدالعزيز المشيطي (القريات)

دشن محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، انطلاق الحملة الوطنية للتوعية بأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي من خلال البيت الوردي التوعوي والذي تنفذه جمعية زهرة لسرطان الثدي تحت شعار «الحياة تستناك»، في سوق النساء التجاري، وذلك بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات أحمد العلي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالقريات عبدالعزيز اليوسف وعدد من مديري الدوائر الحكومية والكادر الطبي من مستشفيات المحافظة. وقد قام المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور محمد بن سلميان الحربي بتقديم شرح مفصل عن الحملة وأهدافها، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بتنظيم العديد من البرامج والفعاليات بالتعاون مع العديد من المراكز الصحية في المحافظة، بالإضافة إلى توفير أحدث الوسائل للكشف المبكر والمتمثلة في عيادات كشف مزودة بأحدث الأجهزة والمعايير الطبية وكوادر طبية نسائية من «طبيبات وممرضات ومثقفات» لاستقبال النساء يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساء من أجل إرشاد الزائرات إلى طريقة الفحص المبكر. كما تشمل الحملة توزيع المنشورات التثقيفية والتوعوية حول سرطان الثدي وماهيته وأسبابه وطرق الوقاية منه وطريقة الكشف الذاتي ودعت الجمعية السيدات إلى زيارة البيت الوردي وحجز موعد في مستشفى القريات العام لإجراء الكشف والفحوصات الطبية اللازمة.

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