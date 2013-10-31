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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "الطرق الصوفية" بمولد الدسوقى

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احتفلت محافظة كفر الشيخ بمولد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى، مساء أمس الأربعاء، حيث أقامت المشيخة العامة للطرق الصوفية بحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق احتفالا كبيراً حضره المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة واللواء عادل النطاط مساعد مدير أمن كفر الشيخ.

بالإضافة إلى المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام وفضيلة الشيخ فؤاد عبد العظيم مستشار وزير الأوقاف، وضيفا محافظة كفر الشيخ من محافظة البحيرة، المهندسة أحلام السيد السكرتير العام لمحافظ البحيرة، ومحمد السيرة السكرتير العام المساعد لمحافظ البحيرة، تحت رعاية الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ عموم الطرق الصوفية.

وراعى الحفل فضيلة الشيخ مختار الدسوقى شيخ الطريق الدسوقية المحمدية وعضو المجلس الصوفى الأعلى وفضيلة الشيخ محمد البيلى شيخ الطريقة الدسوقية بكفر الشيخ والدكتور خالد موسى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، واللواء أحمد زين رئيس مركز ومدينة دسوق وسط جمع كبير من محبى القطب إبراهيم الدسوقى، ورجال الطرق الصوفية والدسوقية وعدد كبير من مواطنى الدولة العربية والإسلامية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

وقدم مختار الدسوقى شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، مختار الدسوق، التحية للجميع باسم الدكتور أحمد القصبى.

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