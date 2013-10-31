رئيس نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر يطالب بعودة "الحرس الجامعي"

كتب : محمد عاشور الأربعاء 30-10-2013 23:40

قال الدكتور حسن عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، إن أعداد الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان لا يزيد عن 7% من إجمالي عدد طلاب الجامعة.

وأضاف عويضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد بجاتو ببرنامج "الحدث المصري"، أن الأمن الإداري بالجامعات هو والعدم سواء؛ لأنه غير مؤهل للمهمة المكلف بها.

وأوضح رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، أن هناك ظلما وقع على رجال الأمن الإداري؛ لأنهم غير مدربين على مواجهة أعمال العنف، وليس لديهم خبرة عن كيفية التعامل مع مثل هذه الأحداث التي وقعت بجامعة الأزهر.

وأكد عويضة، أن طلاب الإخوان بجامعة الأزهر لديهم مطالب سياسية لكن رئيس الجامعة لا يملك القدرة على تحقيقها، مطالبا بعودة الحرس الجامعي. ولفت إلى أنه حرر محضرا في القسم ضد "الشرطة"؛ من أجل المطالبة بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى.

وتابع عويضة، أن "جامعة الأزهر ذات طابع خاص باعتبارها منارة في الدعوة وتلقي العلم المعتدل، وليس للسياسة".