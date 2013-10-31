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محافظ بنى سويف: 99 مليون جنيه من الحكومة لتحسين مرافق المحافظة

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أكد المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، وصول 99 مليون جنيه قيمة الدعم الذى خصصته من الخطة العاجلة لتحسين المرافق فى العديد من القطاعات الخدمية بمراكز المحافظة الإدارية السبعة.

وأشار إلى أنه بدأ فى طرح 8 ملايين جنيه للكهرباء والإنارة بالإضافة إلى تخصيص 70 مليون جنيه لرصف الطرق، فضلا عن اعتماد 7 ملايين جنيه بعيداً عن دعم الخطة العاجلة، لشراء السيارات التابعة للديوان العام والتى احترقت خلال أحداث وتظاهرات الإخوان فى 14 أغسطس الماضى.

جاء ذلك خلال حضوره الاحتفالية التى نظمتها جمعية الشبان المسلمين بمدينة بنى سويف ضمن احتفالات أكتوبر يرافقه اللواء محمد عزت سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد رأفت السكرتير المساعد، والمهندس عبد الحليم الجندى رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتونى عثمان مدير النادى، والشيخ أحمد عبد العال نائبا عن وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والقس أرمينيا ممثلا للكنيسة، ورئيس مدينة بنى سويف، والعميد أحمد عيطة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد سرور والعشرات من المواطنين.

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم المحافظ وعدد من التنفيذيين وأحمد تمساح سكرتير عام نادى تليفونات بنى سويف، كما تبادل المحافظ الحديث مع بعض الحاضرين من الأهالى واستمع إلى شكواهم واعداً بتقديم حلول عاجلة.

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مصر 365

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