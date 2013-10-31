ولى عهد أبو ظبى يستقبل أمير قطر.. ويؤكدان على متانة علاقات البلدين

قال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن العلاقات بين أبناء ودول الخليج العربية متأصلة ووثيقة ومتينة، تستمد قوتها من الجذور العميقة المشتركة وقيم الأخوة والعادات العربية الأصيلة.

وأكد سموه متانة العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين دولتى الإمارات وقطر وسائر دول الخليج.

جاء هذا خلال اللقاء الذى جمعه، والشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، لبحث العلاقات الثنائية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك.

وكان سمو ولى عهد أبوظبى استقبل مساء أمس بقصر الإمارات أمير قطر والوفد المرافق الذى يزور البلاد حالياً.

وأعرب سموه، عن سعادته بهذه الزيارة التى تأتى فى إطار توثيق العلاقات وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث سبل تفعيل آليات التعاون بين البلدين الشقيقين وتنميتها.

فيما أبدى الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر سعادته بهذه الزيارة، معرباً عن خالص مشاعره الأخوية وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة ومعالى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية ومعالى عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية رئيس بعثة الشرف المرافقة لأمير قطر وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشئون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعى وكيل ديوان ولى عهد أبوظبى وجمعة راشد سيف الظاهرى سفير الدولة لدى دولة قطر.

كما حضره من الجانب القطرى الشيخ حمد بن ثامر آل ثانى رئيس المؤسسة القطرية للإعلام والدكتور خالد بن محمد العطيـة وزير الخارجية وصلاح بن غانم العلى وزير الشباب والرياضة والشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثانى مدير مكتب أمير قطر والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثانى مساعد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الدولية وعبدالله بن محمد العثمان سفير دولة قطر لدى الدولة ومحمد بن ناصر الفهيد الهاجرى مدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميرى.



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