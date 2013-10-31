"صحة أسوان" تعقد ندوات توعية بـ"الغدة النكافية" بين طلاب الجامعة

أكد الدكتور "على على محمد" مدير إدارة الطب الوقائى بصحة أسوان، أن الوضع الوبائى بالنسبة لفيروس الغدة النكافية مطمأن جداً فى محافظة أسوان، بعد بذل جهود كبيرة لمحاصرة المرض، ولم تسجل مديرية الصحة بأسوان سوى ثلاث حالات فقط بين طلاب المدارس.

وأوضح مدير إدارة الطب الوقائى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المديرية بإشراف الدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة بأسوان، خاطبت الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، لعقد ندوات توعية وتعريف بين طلاب الجامعة وطلاب المدن الجامعية التى تشهد تكدسا بين الطلاب، وشرح وسائل التقليل من فرص العدوى، بالإضافة إلى تواصل مديرية الصحة مع التأمين الصحى والمنشآت الصحية، من وحدات ومراكز طبية ومستشفيات وإدارة التأمين الصحى للطلاب، والإدارة الطبية لجامعة أسوان.

وأضاف، أنه تتم متابعة الحالات الثلاثة المصابة عن طريق إشراف الفريق الوقائى بالمديرية، عن طريق متابعة الحالات عن طريق طبيب الوحدة، ومن معهم فى المنزل والمخالطين المباشرين لهم بشكل مستمر، ومتابعة ومناظرة الطلاب المخالطين للحالة طوال فترة حضانة المرض، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية الأخرى.