سيف بن زايد يكرّم 3 مراكز شرطة متميزة

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ثلاثة مراكز شرطية متميزة، هي مركزا مصفح ومدينة خليفة "أ" في أبوظبي، ومركز المربعة في العين، لحصولها على المراكز الثلاثة الأولى في تقييم الشرطة الشاملة لعام 2012.

وسلّم سموه شهادات الشكر والتقدير والدروع التذكارية للمراكز الثلاثة، ويأتي التكريم في إطار تعزيز العمل على تطوير مفاهيم التميز في الأداء ونوعية الخدمات.

وحض سموه على الاستمرار في تطبيق مفاهيم التميز وفق أحدث الممارسات العالمية، بما يعزز من الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي في إطار الاستراتيجيات والمنهجيات المنبثقة عن خطة أبوظبي 2030.

ووجه سموه بضرورة العمل بروح الفريق الواحد، ورفع وتيرة التنسيق والتشاور بين الأجهزة الشرطية والأمنية؛ للارتقاء بمستوى العمل الشرطي والأمني..

حضر التكريم الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أبوظبي، والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعميد عمير المهيري، نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعميد مكتوم الشريفي؛ مدير مديرية شرطة العاصمة، والعميد حمد عجلان العميمي مديرمديرية شرطة العين، والعقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير.