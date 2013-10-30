"مركزية تمرد" تعيد تشكيل المكتب التنفيذي في بني سويف

كتب : محمد خلف أمين منذ 10 دقائق

أعلنت اللجنة المركزية لحركة "تمرد" عن الانتهاء من تشكيل المكتب التنفيذي للحركة بمحافظة بني سويف، بحضور مسؤول اللجنة المركزية نائب ممثل الصعيد ضياء العجيمي، ومنسق الحركة بأسيوط مصطفى عبدالمالك، وذلك بالمقر المؤقت للحملة بمدينة بني سويف.

تم اختيار شريف محمد وصفي مسؤولاً للتنظيم بالمكتب التنفيذي للحركة بالمحافظة، وعصام الجهلان مسؤولاً بالمكتب التنفيذي للحركة، وكل من "وليد عبدالمنعم، وحسام غيته، ومحمد سيد، ومنى عبدالله، وتامر نور، وفهمي سيد، ومحمد الجبالي"، أعضاء بالمكتب التنفيذي للحركة بمحافظة بني سويف.

وأكد شريف محمد وصفي، مسؤول للتنظيم بالمكتب التنفيذي للحركة بالمحافظة، خلال كلمة ألقاها ـ في مؤتمر صحفي ـ عقب اختياره، اعتزامه التواصل مع المكتب التنفيذي للحركة بالقاهرة من أجل تفعيل دور ونشاط الحركة خلال الفترة المقبلة في بني سويف، كما أعلن أسماء أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة.

وأشار ضياء العجيمي، مسؤول اللجنة المركزية نائب ممثل الصعيد، إلى أن "تمرد" ليست ملكًا لفرد وأنها ملك للشعب المصري بكل طوائفه واتجاهاته، مؤكدًا أن الحركة مهتمة بالحفاظ على مبادئ الثورة، وأن يعمل من شاركوا في ثورة 30 يونيو من أجل البناء.