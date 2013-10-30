أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"اليوم" السابع": ميليشيات الإخوان تحرق الأزهر

Google+ Print
"اليوم" السابع": ميليشيات الإخوان تحرق الأزهر "اليوم" السابع": ميليشيات الإخوان تحرق الأزهر

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عدد يوم غد الخميس، عددا من التقارير والموضوعات المهمة، أبرزها تغطية الصحيفة لجرائم ميليشيات الإخوان، والتى حاولت حرق جامعة الأزهر واقتحام المبنى الإدارى بالجامعة.

واقرأ أيضا..

◄ سقوط العريان.. قوات الأمن ألقت القبض على نائب رئيس "الحرية والعدالة" بالتجمع الخامس.. ومصدر أمنى: العريان استيقظ مفزوعاً.. والنيابة تأمر بحبسه 30 يوما على ذمة التحقيق

◄ أعضاء "المحظورة" حاولوا اقتحام مؤتمر "النور" ببنى سويف

◄ القبض على منسق "الإرهابيين وحماس" بسيناء وبحوزته 1.1 مليون جنيه

◄ الرئيس منصور فى الإمارات بعد مباحثات ناجحة مع أمير الكويت

◄ ميليشيات الإخوان تحرق الأزهر.. مسلحو المحظورة اقتحموا الجامعة واحتجزوا رئيسها.. والنيابة تسمح بتدخل الشرطة.. والببلاوى: لابد من عودة الأمن للجامعات

◄ التنظيم الدولى يرصد مليون دولار للمشاهير الذين يرفعون شعار رابعة

◄ مرسى يهدد وسطاء المفاوضات: أوباما سيتدخل لإعادتى للحكم

◄ شعبولا يضرب من جديد

◄ تقرير جهاز التفتيش بـ"التعليم" يرصد مخالفات جسيمة بمدارس "المحظورة"

◄ الخطيب.. 59 عاماً وطريق طويل من الكفاح فى الملاعب

◄ أحمد المسلمانى يكتب: كيف تحول القرضاوى إلى غطاء لقتل المصريين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365