"اليوم" السابع": ميليشيات الإخوان تحرق الأزهر

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عدد يوم غد الخميس، عددا من التقارير والموضوعات المهمة، أبرزها تغطية الصحيفة لجرائم ميليشيات الإخوان، والتى حاولت حرق جامعة الأزهر واقتحام المبنى الإدارى بالجامعة.

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