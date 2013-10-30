"الأرثوذكسية" تشارك بمؤتمر مجلس الكنائس العالمى فى كوريا الجنوبية

يشارك وفد رفيع المستوى من كبار أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والراهبات ومجلس كنائس مصر، بأعمال الجمعية العمومية العاشرة لمجلس الكنائس العالمى التى بدأت جلستها

> الافتتاحية فى قارة آسيا بكوريا الجنوبية اليوم تحت شعار "يا إله الحياة ليتك تقودنا إلى العدالة والسلام".

ويضم وفد الكنيسة الأرثوذكيسة الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ والأنبا يؤانس الأسقف العام والأنبا أنجيلوس الأسقف العام بإنجلترا والأنبا ديفيد الأسقف العام بأمريكا و"الأنبا أنطونيوس مرقس" الأسقف العام بأفريقيا والأنبا دانيال أسقف سيدنى بأستراليا، والقس بيشوى حلمى ممثلاً عن مجلس كنائس مصر والقس شنودة غطاس عن الحركة المسكونية فى سيدنى بأستراليا، والقمص يعقوب غالى من أمريكا والقس باسيليوس صبحى من القاهرة، وجرجس صالح عضو بيت العيلة، وإسحق إبراهيم، ووداد عباس ورامى محروس والراهبة أنطونيا من دير الشهيدة دميانة بالبرارى. كما يشارك.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الجمعية العمومية حتى يوم 8 من نوفمبر المقبل، حيث يعقد لقاء هذا العام تحت عنوان "العدالة والسلام".