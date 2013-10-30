وزير التموين: 15 سيارة متنقلة من الجيش لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

التجار يتعهدون بالبيع بالأسعار الاسترشادية للتخفيف عن المواطنين

كتب : وائل سعد منذ 43 دقيقة

أعلن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه اتفق مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخصيص 15 سيارة متنقلة ومبردة لبيع الخضروات والفاكهة والبقوليات والمجمدات بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بأحياء القاهرة الكبرى، وبدأ التنفيذ منذ أمس، كما أن هناك 15 سيارة أخرى تم الاتفاق عليها مع وزارة الزراعة لبيع الخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة بداية من الشهر الحالي بأسعار تناسب جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، لسوق العبور يرافقه اللواء أحمد موافي، رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، للتأكد من وفرة جميع السلع وخاصة الخضروات والفواكه ومدى التزام التجّار بالأسعار الاسترشادية التي يتم وضعها أسبوعيًا من ممثلي المنتجين وتجار الجملة والتجزئة والمجتمع المدني وممثلي وزارة التموين ووزارة الزراعة.

وعقد الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع المنتجين وتجار الجملة والتجزئة بسوق العبور وحضره رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي لسوق العبور وأعضاء من شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، حيث أكد الوزير أن الحكومة تقف بجانب المواطن البسيط محدود الدخل لترعى مصالحه، وكذلك بجانب التجار الشرفاء الذين لا يستغلون المواطن المصري بعدم رفع الأسعار والبيع بهوامش ربح معقولة.

وأكد الوزير أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة عدد منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح أكبر قدر من السلع الأساسية والخضروات للمواطنين بأسعار مخفضة وأنه يتم تحرير من 1000 إلى 1500 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتعهد التجار بالالتزام بالأسعار الاسترشادية والبيع أيضًا بأسعار أقل منها وذلك للتخفيف على المواطنين ومساندة الحكومة في الظروف الحالية وطالبوا المواطنين بترشيد الاستهلاك وعدم الشراء بأزيد من احتياجاتهم اليومية وأن ذلك سيؤدي إلى وفرة السلع بالأسواق، ما يساعد على تخفيض أسعارها.

كما عرض المدير التنفيذي لجهاز سوق العبور بإمداد جميع منافذ البيع بالمؤسسات الحكومية بجميع السلع وخاصة الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة جدًا وبالأجل وذلك للمساهمة في تخفيض الأسعار، كما وافق تجار الجملة على تزويد المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة لبيع الخضر والفاكهة بكل السلع بأسعار مخفضة جدًا وذلك لبيعها للمواطنين.

وتفقد الدكتور محمد أبو شادي، خلال الجولة، سيارات القوات المسلحة لبيع الخضر والفاكهة والبقوليات بمناطق النزهة الجديدة وميدان الجامع بمصر الجديدة والخليفة بالسيدة عائشة، واطمأن على انخفاض أسعار بيع الخضر والفاكهة والبقوليات بهذه السيارات، حيث كان سعر كيلو البصل 3 جنيهات وكيلو الطماطم 3 جنيهات والخيار 2.25 والفاصوليا 2.50 وكيلو السكر 4.50 وكيلو الأرز الفاخر 4 جنيهات.

كما تفقد وزير التموين إحدى أسواق التجزئة بمنطقة السيدة عائشة والتقى الوزير خلال الجولة بالمواطنين وأستمع إلى شكواهم من استغلال بعض التجار وطالبوا بزيادة حصص البوتاجاز ووعدهم الوزير بحل هذه المشاكل والعمل على زيادة حصص البوتاجاز بمناسبة دخول فصل الشتاء.