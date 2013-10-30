"الصيادلة" تطالب "الصحة" بقبول طلبات تكليف دفعات ما قبل 2008

طالب الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، بإعادة النظر فى الطلبات التى تقدم بها عدد من الصيادلة الراغبين فى العودة للتكليف دفعات ماقبل 2008.

وأضاف عبد العزيز فى بيان له اليوم الأربعاء، أن الصيادلة تعرضوا للظلم البين حيث كانت المادتان رقم 30 و31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة "127 لسنة 1955" تحظران على الصيدلى الحكومى تملك صيدلية وفى عام 2005 أبطلت المحكمة الدستورية هاتين المادتين ليصبح من حق الصيدلى الحكومى تملك صيدلية خاصة وبناءً عليه وإعمالاً لمبدأ المساواة فقد كان يتعين على الوزارة تسليم المضارين من هاتين المادتين والراغبين فى استلام التكليف لأعمالهم.

كانت النقابة قد قامت برفع قضية على وزارة الصحة للمطالبة بعودة تكليف الصيادلة خاصة أن عملهم لا يحمل ميزانية الدولة أى أعباء.