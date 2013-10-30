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رئيس وزراء لبنان يشرف على مناورة للتعامل مع الانفجارات

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رئيس وزراء لبنان يشرف على مناورة للتعامل مع الانفجارات رئيس وزراء لبنان يشرف على مناورة للتعامل مع الانفجارات

أكد رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل نجيب ميقاتى، أهمية دور اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات خصوصا فى ظل الظروف الراهنة المحدقة بلبنان والمنطقة.

وطالب ميقاتى- فى كلمة له فى بداية مناورة أقيمت فى مقر رئاسة ، اليوم، حول سيناريو وقوع انفجار- أن تبدأ اللجنة بتطبيق الخطة الوطنية لإدارة الكوارث التى تم إنجازها وتعميمها لكى تصبح معتمدة من مختلف الوزارات والإدارات.

ودعا اللجنة إلى العمل على إعداد مناورة مكتبية لاختبار فاعلية الخطة ومكامن ضعفها على أن تكون فى المرة المقبلة مناورة حية ميدانية.

وشدد على ضرورة أن يكون التنسيق بين الإدارات اللبنانية نحو الأفضل وفى سبيل تحسين الأداء خصوصا وأن اللبنانيين قد سئموا المآسى وباتوا يتطلعون إلى حياة هادئة تطوى فيها مرحلة الحرب والمآسى والتفجيرات، ثم تحدث مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لوكا رندا الذى أوضح أن الحيلولة دون المخاطر الطبيعية أو الدراماتيكية كالتى شهدتها الضاحية الجنوبية وطرابلس أخيرا صعب جدا ان لم يكن مستحيلا إلا أنه يمكن الحد من تبعات هذه الكوارث من خلال الاستعداد لها واستجابة الحكومة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.

وكان ميقاتى قد شكل اللجنة الوطنية لادارة الكوارث فى 18 فبراير الماضى برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير وعضوية المدراء العامين للوزارات المعنية وممثلين عن الإدارات والهيئات اللبنانية وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

ويشارك فى المناورة أعضاء اللجنة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لوكا رندا وأعضاء اللجنة الفنية وعمليات قيادة الجيش وعمليات قوى الأمن الداخلى وعمليات الدفاع المدنى وعمليات الصليب الأحمر اللبنانى وعمليات فوج إطفاء بيروت وفريق عمل وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء.

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مصر 365

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