مشاجرة بين غادة عبد الرازق وإحدى الفتيات

خلال منتدى راشد الإنساني الثاني الذي أقيم أمس تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الذي أقامه مركز راشد للمعاقين، في فندق "ميدان" بدبي، والذي يناقش ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال عموماً، وبذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص، وبوجود الفنانة غادة عبد الرازق والفنان خالد أمين. وقد تحدثت غادة أثناء المنتدى قائلة: إن ما رأيته اليوم من دولة الإمارات وهي تتحدث بجرأة عن تلك المواضيع، اكتشفت أننا في مصر نخاف حيث قدمت فيلماً يتكلم عن "زنى المحارم" ورفض من الرقابة لجرأته. وحين تحدثت عن العديد من الشباب الذين يرقصون الشرقي معتبرة أن هذا لا يصح، هاجمتها إحدى الحاضرات وقالت لها: أخالفك الرأي، فنحن لم نكن في يوم من الأيام جبناء وخائفين.. نحن تربينا على الصراحة، ثم كان لدينا فرقة محمد رضا الراقصة وهي من أشهر الفرق. فأجابتها غادة بعنف قائلة: أنت غير محقة فنحن نخاف من بعض الأمور، وبالنسبة للرقص يوجد فارق كبير بين الفن الشعبي والفلكلوري، وهذا احترمه، وبين شاب يحزم وسطه ويرقص مثل الراقصات في النوادي الليلية.