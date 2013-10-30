الكتلة المدنية بالإسكندرية تحتفل بمرور 91 عاما على تأسيس "الأحرار الدستوريين"

كتب : محمود عباس الأربعاء 30-10-2013 12:25

احتفلت الكتلة المدنية الوطنية بالإسكندرية، مساء أمس، بمتحف "محمود سعيد" بمنطقة جناكليس بمرور 91 عامًا على ميلاد حزب الأحرار الدستوريين أحد مؤسسي الكتلة بالإسكندرية، بحضور قيادات الكتلة والعديد من المسؤولين والفنانين السكندريين.

وخلال كلمته بالحفل، أكد محمد يكن، أمين عام حزب الأحرار الدستوريين، على أهمية توحد كافة القوى السياسيه من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان، في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد.

بدأ الحفل في السابعه مساء بعرض فيلم "ما أشبه الليلة بالبارحة"، قصة وإخراج كريم الورداني، واستكمل الحفل بفرقة الموسيقى الحرة بقيادة مجدي الخطيب، وفرقة "رحلة إلى الموسيقى العربية والشرقية" بقيادة الدكتور إيهاب شحاتة.