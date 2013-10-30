انتشار كثيف للشرطة بمحيط جامعة المنصورة بعد وقوع اشتباكات بين طلاب الإخوان ومعارضيهم

كتب : صالح رمضان الأربعاء 30-10-2013 12:38

انتشرت قوات كثيفة من الأمن المركزي في محيط جامعة المنصورة بقيادة العميد السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية والمقدم سامح عبدالفتاح، رئيس قسم العمليات، بعد وقوع اشتباكات عنيفة اليوم، في عدد من كليات الجامعة بين طلاب الإخوان والطلاب المستقلين.

وقعت الاشتباكات عقب محاولة طلاب الإخوان التظاهر اليوم؛ للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم بتهم إثارة الشغب والتحريض على العنف، إلا أن الطلاب المستقلين تصدوا لهم قبل أن يخرجوا من الكليات.

وشهدت كلية الهندسة والحقوق، حالة من الكر والفر بين الطلاب بالطوب والشماريخ والعصي، وهو ما تسبب في وقوع العديد من الإصابات.