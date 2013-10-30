قيادى بالنور:"شبيحة" الإخوان ألقوا الحجارة على مؤتمر الحزب ببنى سويف

شن الشيخ سلامة عبد البديع، عضو حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، هجوماً حاداً على أعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بعد محاولتهم ااقتحام مقر المؤتمر الذى عقده حزب النور بجمعية الشابات المسلمات ببنى سويف، مساء أمس الثلاثاء.

وقال سلامة عبد البديع، فى بيان رسمى له اليوم الأربعاء: "أمس كنا فى اجتماع مع المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور فى جمعية الشابات المسلمات ببنى سويف، وأثناء حديث المهندس جلال فوجئنا بمجموعة من الفتوات والشبيحة، يهتفون بألفاظ نابية، وقبيحة فظننا أنهم من أعداء التيار الإسلامى، وكانت الفجيعة أنهم من الإخوان وليت الموقف توقف عند الشتم والسب، بل تعدى إلى إلقاء الأحجار على إخواننا الذين لقنوهم درسا فى حسن الخلق ودفع السيئة بالحسنة بصراحة المفاجأة أذهلتنى".

وأضاف عضو حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية: "قلت فى نفسى أنا عاوز واحد يضربنى 50جزمة، على دماغى، الذى أقنعنى بانتخاب رئيس ينتمى لهؤلاء، وأنا نادم أشد الندم على ذلك، على فكرة أنا كنت لا أصدق وسائل الإعلام فيما تنشره عنهم، فالآن أستغفر الله وقد آمنت وصدقت، وأنا أعتذر لضيوفنا ومشايخنا الذين علمونا حسن الخلق.. وعدم الرد على الذين كنا سببا فى نجاح رئيسهم، وفى الآخر نفقونا وخونونا وكفرونا وهزؤونا، فألف ألف شكر لهم لأنهم أظهروا حقيقة أخلاقهم للمخدوعين بتوعنا اللى دخلوا السجون بسببهم، وعموما موعدنا أولاً فى أى انتخابات، وثانيا فى عرضات القيامة وعلى الصراط وعند الله الموعد".