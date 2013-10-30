جبل طارق يستعد بسلوفاكيا للمنافسة على التأهل ليورو 2016

ويلبا (إفي) - يخوض منتخب جبل طارق أول مباراة له بعد حصوله على عضوية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمام سلوفاكيا في 19 نوفمبر المقبل.

وستقام المباراة في مدينة فارو بجنوبي البرتغال التي سيلعب فيها منتخب جبل طارق إلى أن يتم تجديد ملعبه الخاص "فيكتوريا"، الذي ينتظر أن ينتهي بحلول فبراير المقبل، وفقا لما قاله اتحاد كرة القدم بجبل طارق عل موقعه بشبكة "تويتر".

وتم الاتفاق بين جبل طارق وسلوفاكيا على إقامة المباراة في ملعب "دو ألجارفي" بمدينة فارو والذي يتسع لنحو 30 ألف شخص، كما أكد الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم على موقعه خوضه هذه المباراة الشهر المقبل.

وكانت صحيفة (جورنال دو ألجارفي) البرتغالية قد ذكرت أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اتفق مع اتحاد جبل طارق على أن يظل استاد "دو ألجارفي" ملعبا رسميا لمنتخب جبل طارق خلال مشاركته في تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، نظرا لأن اليويفا لا يوافق على اعتماد ملعب "فيكتوريا" بسبب قلة سعته وعشبه الاصطناعي.

ومن المقرر أن يدفع جبل طارق 25 ألف يورو مقابل كل مباراة يخوضها في ملعب "دو ألجارفي".

يشار إلى أن منتخب جبل طارق نال الاعتراف بعضويته الكاملة في يويفا في مايو الماضي، ومن المقرر أن يشارك في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016.