«الأسد» يستقبل الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي في دمشق

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، صباح الأربعاء، الموفد الدولي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي المتواجد حاليا في سوريا لإجراء محادثات حول مؤتمر «جنيف-2» الهادف إلى إيجاد حل للأزمة السورية المستمرة منذ منتصف مارس 2011، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح المصدر أن «الاجتماع بدأ بين الإبراهيمي والأسد»، من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وكان صحفيو وكالة الأنباء الفرنسية شاهدوا «الإبراهيمي» وهو يغادر فندق «شيراتون» الذي ينزل فيه في دمشق برفقة نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد في موكب سيارات تابعة للأمم المتحدة.