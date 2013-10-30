قيِّمي معنا أسوأ إطلالات النجمات في شهر أكتوبر

شاهدنا خلال شهر أكتوبر العديد من الإطلالات الجذَّابة للنَّجمات المتألِّقات، ولكن لا يمكن أن نقول هذا على الجميع، فمنهنَّ من لم تكن قائمة أجمل الإطلالات المكان المناسب لذكرهن، إذ لم يوفَّقن نهائياً في اختيار الإطلالات المناسبة للظُّهور بها أمام العدسات.

حيث شوهدت ملكة الأزياء التنكريَّة Lady Gaga بأكثر من إطلالة غريبة وملفتة في الفترة الماضية بحيث تكرر اسمها أكثر من مرَّة.

ولا يمكن أن ننسى إطلالات النَّجمات الخليجيَّات والعرب في مهرجان "أبو ظبي" السينمائيّ، حيث كان لهنَّ نصيب الأسد في قائمتنا هذه، فقد كانت إطلالة الممثِّلة سوزان نجم الدين واحدة من أسوأ الإطلالات خلال المهرجان، حيث كانت مزعجة ومليئة بالتَّفاصيل، وقد زادت الأمر سوءاً تسريحة شعرها الغير متقنة، وعلى العكس منها فقد حاولت النَّجمة هيفاء حسين أن تحافظ على نعومة إطلالتها، فبدت خالية تماماً من أيّ تفاصيل تُذكر.

شاهدي معنا أسوأ إطلالات النَّجمات خلال هذا الشَّهر، وأخبرينا إن كنت توافقينا الرأي.

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