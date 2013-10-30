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من هم المرشَّحين لجوائز الموضة في بريطانيا؟؟

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من هم المرشَّحين لجوائز الموضة في بريطانيا؟؟ من هم المرشَّحين لجوائز الموضة في بريطانيا؟؟

مع اقتراب نهاية العام ، حان وقت الإعلان عن أبرز المتألِّقين في عالم الموضة، حيث أعلن مؤخّراً عن أسماء المرشَّحين لـ"جوائز الموضة البريطانيَّة- British Fashion Awards" من مصممين وعارضات وأيقونات للموضة، وقد ضمَّت قائمة الفائزين للعام الماضيّ أسماءً بارزة، منها: Cara Delevingne, و Stella McCartney، و Erdem.
وفي عام 2013، يتنافس كل من Phoebe Philo من دار "Celine"، وSarah Burton من دار "Alexander McQueen" و Christopher Kane على جائزة "أفضل صمم للأزياء النسائيَّة- Womenswear Designer of the Year"، بينما ترشَّحت المصممة البريطانيَّة الشَّهيرة Victoria Beckham لجائزتين، وهما: "ماركة العام- Brand of the Year" و "مصممة السجَّادة الحمراء- Red Carpet Designer".
أمَّا جائزة "أفضل مصمم عالمي- International Designer award" فقد ضمَّت أسماء مصممين كبار، وهم: Marc Jacobs, وMiuccia Prada، و Raf Simons مصمم دار "Dior".
ولجائزة "أفضل عارضة أزياء- Model of the Year" تتنافس عليها كل من: Cara Delevingne, وEdie Campbell ، وSam Rollinson.
وفيما يخص الأزياء الرجاليَّة فقد ضمَّت قائمة المرشَّحين لـ"أفضل مصمم للأزياء الرجاليَّة- Menswear Designer of the Year" أسماءً كبيرة، وهم: Christopher Bailey مصمم "Burberry", و Kim Jones مصمم "Louis Vuitton" و"Tom Ford".
يُعلن عن أسماء الفائزين بالجوائز في حفل سنويّ يقام في الثَّاني من شهر ديسمبر المقبل.
لمن تعطين صوتك من بين المرشَّحين؟

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سيدتي