موسم استثنائي لحج هذا العام

طلال الردادي (مكة المكرمة)
وصف نائب رئيس الشؤون الدينية لبعثة الحج التركية البروفيسور أكرم كلش، موسم الحج الحالي بأنه موسم استثنائي على كل الاصعدة ، مثمنا حسن الاهتمام من قبل الحكومة السعودية ممثلة بوزارة الحج ومؤسسة مطوفي حجاج تركيا بالحجاج الأتراك.ورفع كلش باسمه وباسم حجاج تركيا جزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله، كما شكر وزير الحج الدكتور بندر حجار ورئيس مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف طارق عنقاوي وأعضاء مجلس الإدارة على التسهيلات الكبيرة التي قدموها لحجاج بلاده.وقال «في الحقيقة وجدنا خدمات تفوق ما توقعناه بكثير، وبالتأكيد بلغ مستوى التوعية لدى حجيجنا السقف الأعلى ما ساهم في نجاح أداء شعيرتهم بكل يسر وسهولة». وأشاد بقرار خفض الحجاج بنسبة 20%، مؤكدا انه قرار حكيم كان له دور كبير في نجاح الموسم.وعن عدد الحجاج الأتراك القادمين هذا العام أوضح كلش أنه بلغ نحو 60 ألف حاج أدوا فريضتهم بيسر وامان.وحول بعد بعض الحجاج الأتراك عن المنطقة المركزية، قال «هناك حجاج لا يستطيعون دفع التكاليف الكبيرة التي تتطلبها هذه المواقع، ولكننا نسكن قرابة عشرة فنادق في المنطقة المركزية، فيما يسكن آخرون في 70 عمارة بمناطق بعيدة نوعا ما عن الحرم».وعن الجديد في شأن التوعية للحجاج الأتراك قال «التوعية بدأت من تركيا ومن مواقع الحجيج في أوروبا، بل استجد أننا كلفنا سيدة تقوم بإرشاد النسوة بواقع مرشدة لكل قافلة».وكان كلش قد التقى برئيس المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق عنقاوي ونائبه المطوف أسامة زواوي وعضو مجلس الادارة المطوف عبدالله عقيل بحضور أعضاء مكتب شؤون الحجاج الاتراك، وناقش معهم كيفية تعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات.