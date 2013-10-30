نظام زيادة الارتفاعات خلال يومين والأمانة بريئة من «مقطع المسلخ»

أكد بدء العمل في الإسكان الميسر بعد اعتماده .. البار:

سلمان سالم السلمي, أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

واجه المجلس البلدي بمكة المكرمة في اجتماعه الذي عقده مساء أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ، أمين العاصمة المقدسة بمقطع «الواتس آب» الذي تم تداوله مؤخرا حول قيام عدد من العمالة بذبح الأضاحي بطريقة غير شرعية في أحد المسالخ، مما دفع أمين العاصمة المقدسة إلى تبرئة الأمانة من ذلك، قائلا «إن الجزارين الذين كانوا يقومون بذبح الأضاحي يتبعون للبنك الإسلامي للتنمية من خلال اللباس الذي يظهر عليهم ولكن نوعية الذبائح التي يقومون بذبحها ليست من ذبائح البنك، وقد حاولنا أن نتعرف على مكان ذبحهم إلا أننا لم نستطع ذلك».وأوضح الأمين أن قرار نظام زيادة ارتفاعات المباني سيصل خلال اليومين المقبلين وسيتم الكشف عنه للمجتمع المكي كونه يهم سكان العاصمة المقدسة، مشيرا إلى أن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية قد كشف أثناء جولته في المشاعر المقدسة في موسم الحج أثناء إجابته على تساؤل لأحد المواطنين أنه قد وقع قرار ارتفاعات المباني.وعن مشروع النظافة المنتظر في العاصمة المقدسة قال الأمين إن وزارة المالية قد أحالته إلى أحد بيوت الخبرة بجامعة الملك عبدالعزيز للدراسة وفي انتظار الانتهاء منه خلال الأشهر الخمسة المقبلة.وكان أمين العاصمة المقدسة قد قدم شرحا مفصلا عن ما قامت به الأمانة من أعمال خلال موسم الحج للمجلس البلدي، مؤكدا أن الأمانة لم تواجه مشكلات كبيرة في هذا العام، مبينا أن التنظيمات التي طبقت وخاصة حملة «لا حج بلا تصريح» ساهمت في تقديم خدمة جيدة للحجاج، كما أثبتت مشاريع تصريف السيول نجاحها من خلال الأمطار التي هطلت على مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، كما كان للاستعانة بعدد من الأمانات مع أمانة العاصمة المقدسة في أعمال النظافة دورا كبيرا في نجاح خطة النظافة في هذا العام إضافة إلى مساهمة سبعة عقود للطورائ في أعمال النظافة.وأبان أمين العاصمة المقدسة أن إدارة المشاريع المركزية ستنفذ 72 ألف دورة مياه ضمن خطة مستمرة خلال السنوات المقبلة في مشعر مزدلفة، موضحا أن وادي عرنة يحتاج إلى جسور مشاه لعبور الحجاج وسيتم دراسة وضعها مستقبلا.حضر جلسة المجلس أعضاء المجلس البلدي بالقرى والمخواة، كما كرم رئيس المجلس نائب رئيس المجلس السابق الدكتور محمد العميري على جهوده.من جهة أخرى، أوضح الدكتور أسامة البار أن مشروع الإسكان الميسر والذي يقع عند بوابة مكة على الطريق السريع سوف يبدأ العمل فيه بعد الموافقة عليه حيث رفعت الأوراق لاعتماده، مشيرا خلال الزيارة التي قام بها مساء أمس لمركاز ميثاق الشراكة المجتمعية أن المشروع يضم وحدات سكنية متنوعة.وأضاف أن العمل قد بدأ أيضا في مشروع واحة مكة وهو على عدة مراحل.